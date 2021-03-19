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القوات البحرية السعودية والسودانية تجريان تدريبا الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 4:38 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 4:38 م

تُنفذ القوات البحرية الملكية السعودية مُمثلة في الأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4" في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

ووصلت أمس الخميس إلى قاعدة الملك فيصل البحرية وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي،بحسب وكالة الأنباء السعودية
(واس).

وتشارك في التمرين مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

يذكر أن البحرية السعودية ونظيرتها السودانية بدأت أول تمرين مشترك في العام 2013 بعنوان "الفلك 1" في ميناء بورتسودان بالسودان.

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