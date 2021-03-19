 غدا.. أولى جلسات محاكمة تامر أمين بإهانة الصعيد - بوابة الشروق
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غدا.. أولى جلسات محاكمة تامر أمين بإهانة الصعيد

الاعلامي تامر امين - ارشيفية
الاعلامي تامر امين - ارشيفية
محمد أبوعوف
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 10:48 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 10:50 م
تنظر محكمة جنح مدينة نصر، محاكمة الإعلامي تامر أمين؛ بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التي تقدم بها المستشار أشرف ناجي ضده؛ بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصري.

وقدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتي يعلم بيها ربنا نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

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