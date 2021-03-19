نائب محافظ دمياط يتابع آخر المستجدات بمشروعات تطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط اجتماعًا، اليوم الخميس، مع الدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسي لرئيس مجلس الوزراء، واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور محمد سعيد بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلي شركات المرافق والمديريات الخدمية للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الخصوص وورصد المعوقات التي تواجه المشروعات المدرجة بالمبادرة، ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لمخطط تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

في مستهل الاجتماع تم استعراض محاور مخطط تطوير لعدد 28 قرية بإجمالى 219 تابع بمركز كفر سعد وبحث آليات التننفيذ كما تناول الاجتماع المعوقات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية المستهدفة وبحث الخطة الزمنية للعمليات المدرجة بالمبادرة.

كما تناول الاجتماع أيضاً المشروعات الجاري العمل بها بقطاع الصرف الصحي من إنشاء محطات المعالجة وخطوط شبكات الصرف الصحي بالقرى المزمع العمل بها، كذا أعمال رفع الكفاءة وإحلال أعمدة الإنارة ومحولات التوزيع المعلقة والتغذيات الجديدة بقطاع الكهرباء.

وفي سياق متصل تم استعراض آليات البدء في خطوط دعم الشبكات الرئيسية لمد خطوط الغاز الطبيعي بالقرى وبحث الفترة الزمنية التي يستغرقها المشروع، وأيضا ما سيتم تنفيذه في قطاع الري من تبطين وتغطية للترع وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد الكبارى.

وعلى جانب آخر، تم عرض خطط مشروعات قطاعات الصحة والاتصالات والشباب والرياضة والطرق التي تضمنت خطة رصف الطرق الإقليمية بمركز كفر سعد.

وأكد إسلام إبراهيم على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتسليم وفقاً للخطة الزمنية المحددة لكل مشروع ورصد المعوقات، والعمل على إيجاد حلول لها فور حدوثها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة للتطوير الشامل وتحقيق التنمية الريفية المستدامة بما يتناسب مع النهضة العمرانية.