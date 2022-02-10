وزيرة الداخلية البريطانية: نفتح قلوبنا وبيوتنا للأوكرانيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إنّ المملكة المتحدة تقف مع أوكرانيا في وقت الحاجة، معقبة: "نفتح قلوبنا وبيوتنا للأوكرانيين".

ونقلت وسائل إعلام عن الوزيرة البريطانية تأكيدها أن هناك تصميما على ما أسمته "إفشال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشارت إلى الالتزام بالدفاع عن الحرية والقيم المؤسسة لأسلوب الحياة.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.