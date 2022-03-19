بنك أبوظبى الأول يعتزم الاستحواذ على «جى بى للتأجير التمويلى» التابعة لـ«غبور»

ــ مصادر: مباحثات متقدمة لاستحواذ البنك الإماراتى على 100% من ملكية الشركة

يعتزم بنك أبوظبى الأول، الاستحواذ على شركة «جى بى للتأجير التمويلى»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة غبور، وفقا لما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وتعد شركة جى بى للتأجير التمويلى، إحدى الشركات التابعة لـ«جى بى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، الذارع التمويلية لمجموعة غبور، حيث تأسست الشركة فى عام 2008، بغرض توفير الحلول التمويلية فى مجال العقارات والسيارات وخطوط الإنتاج وجميع أنواع الأصول.

وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم كشف اسمها، أن البنك يبحث حاليا مع مسئولى شركة غبور للاستحواذ على كامل ملكية شركة جى بى للتأجير التمويلى، وأن المفاوضات فى مراحل متقدمة، متوقعة الإعلان عن الصفقة خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وشددت المصادر على أنه لم يجر الاتفاق النهائى على قيمة الصفقة حتى الآن، مفضلة عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن.

ولم يرد بنك أبوظبى الأول على طلب «مال وأعمال ــ الشروق» للتعليق على صفقه الاستحواذ، حتى مثول الجريدة للطباعة.

يذكر أن شركة جى بى للتأجير التمويلى تقدم خدمات تمويلية متوسطة وطويلة الأجل، حيث تتركز استراتيجية الشركة على تنويع المخاطر لمختلف الأصول والقطاعات والعملاء.

واحتلت «جى بى للتأجير التمويلى»، المرتبة الثالثة فى الحصة السوقية لشركات التأجير التمويلى الأكثر نشاطا بنهاية عام 2021، بحصة 8.96%، وذلك بعقود بلغت قيمتها 7.149 مليار جنيه.

وكانت «مال وأعمال ــ الشروق» انفردت فى 12 فبراير الماضى، بأن مسئولا رفيع المستوى ببنك أبوظبى الأول عقد على مدى الأشهر الماضية مباحثات مع عدد من مسئولى الشركات بالبلاد، لدراسة وبحث فرصة استثمارية مختلفة بخلاف المجموعة المالية هيرمس.

وأشارت المصادر آنذاك إلى أن استراتيجية البنك فى السوق المصرية الفترة المقبلة، ترتكز على الاستثمار فى شركات جديدة لاسيما المقيدة بسوق المال، خاصة فى قطاعى الخدمات المالية غير مصرفية، والتكنولوجيا، مشددة على أن البنك يواصل دراسة عدة فرص أخرى، ومن المقرر أن يتخذ قرارات استثمارية جديدة بخلاف عرض هيرمس خلال الفترة القادمة، إيمانا بوجود فرص استثمارية مميزة بأسعار جذابة داخل السوق المصرية.

وتأسس بنك أبوظبى الأول فى عام 1968 ميلادية، ويترأس مجلس إدارته الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطنى الإماراتى.

ويعد البنك أكبر مؤسسة مصرفية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى أكبر المؤسسات المالية فى العالم، وتتوزع شبكة فروعه فى خمس قارات، حيث افتتح أول فروعه خارج الإمارات فى مصر عام 1975.

ويمتلك بنك أبوظبى الأول نحو 30 شركة تابعة فى أكثر من 10 دول بنسبة ملكية 100%، من بينها بنك عودة فى مصر، كما يستثمر فى نحو 5 شركات كبرى بالإمارات بنسبة ملكية متفاوتة.

بينما تأسست شركة جى بى أوتو، فى 15 يوليو 1999، كشركة مساهمة مصرية، تحت اسم جى بى كابيتال للتجارة والتأجير التمويلى، ثم جرى فى 2007 تغيير اسم الشركة إلى جى بى أوتو، وفصل نشاط التأجير التمويلى فى شركة منفصلة تابعة.