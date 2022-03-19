السلطات الأوكرانية تقر بتقدم القوات الروسية في مدينة ماريوبول

أقرت السلطات الأوكرانية، مساء السبت، بتقدم القوات الروسية في مدينة ماريوبول، منوهة إلى أنها دمرت مصنع المعادن في المدينة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وتتواصل المعارك وعمليات القصف بشكل مكثف في أوكرنيا، ولا سيما في مدينة ماريوبول، الواقعة جنوب شرق البلاد وتشهد معركة محتدمة.

وأعلن الجيش الروسي، أمس الجمعة، أنه تمكن من دخول ماريوبول، وأن قواته تقاتل في وسط المدينة إلى جانب قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الرابع، في وقت وجه فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نداء إلى موسكو، معتبراً أن «الوقت حان للبحث في السلام والأمن، وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة».

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتم تصويره في أحد الشوارع المهجورة ليلاً، إن «مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها».

وأضاف: «حان الوقت للالتقاء، حان وقت المناقشة، حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا»، محذراً من أنه بخلاف ذلك سيتطلب الأمر تَعاقُب أجيال عدة قبل أن تتمكن روسيا من التعافي.