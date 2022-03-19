تقرير: الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تراجع حظر السفر بعد انحسار الموجة الخامسة من كورونا

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في خطاب لمجموعة أعمال محلية ،إن هونج كونج سوف تصيغ خطتها لاستئناف السفر بدون الخضوع لحجر صحي، بعد انحسار الموجة الخامسة الحالية من جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلته بوابة "اتش كيه 01 " الإخبارية المحلية.

وأضافت كاري لام في خطاب إلى لجنة الأعمال الدولية بتاريخ 18 مارس أنه "حالما تستقر الموجة الخامسة" لن تدخر الحكومة جهدا في إعادة فتح هونج كونج في كل الجبهات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الموقع الإخباري.

وقدمت تفاصيل بشأن الجهود الأخيرة التي اتخذتها المدينة في احتواء الجائحة، وطلبت "تفهم وتسامح من جانب "اللجنة، بحسب الموقع الإلكتروني المحلي.

وأضافت، بحسب الموقع المحلي، أن "الأولوية القصوى" للمدينة هي تطعيم كبار السن.

وفي إيجاز يومي، اليوم السبت، قالت الرئيسة التنفيذية إنه كان هناك خفض في القوة العاملة في المدينة بسبب الجائحة، ولكن الوضع يتحسن.

كانت هونج كونج أعلنت عن 7528 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا، من خلال اختبار الحمض النووي و9069حالة من خلال اختبارات المستضد السريعة، حسبما قال مسؤولو قطاع الصحة اليوم السبت.

وأشار الطبيب شوانج شوك كوان من وزارة الصحة إلى تسجيل 243حالة وفاة.

يشار إلى أن النظام الصحي فى هونج كونج وأماكن حفظ الموتى تواجه ضغطا من حالات الاصابة المرتفعة بفيروس كورونا، التي أدت لتسجيل معدل وفاة بالفيروس يعد ضمن أعلى المعدلات في العالم.