محافظ الغربية يفتتح ثالث معارض أهلا رمضان بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح أحد معارض أهلا رمضان والمقام بمقر الغرفة التجارية أول شارع البحر بمدينة طنطا، بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية.

وقال رحمي إن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة، طوال مدة الشهر الكريم، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، بالإضافة إلى توافر منفذ بيع خاص بالمنطقة الشمالية العسكرية، وتحت إشراف مباحث التموين ومديرية التموين بالغربية.

وأشاد بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل، وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى رحمي حوار مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل، وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.

وأبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.