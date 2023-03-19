 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور الأخير إلى 16 قتيلا و381 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور الأخير إلى 16 قتيلا و381 مصابا

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 3:39 م
أعلن مسئولون حكوميون في الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب مناطق جنوب البلاد اليوم الأحد، إلى 16 قتيلا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر، وضرب منطقة بالقرب من بلدة "بالاو" الجنوبية، تسبب أيضا في إصابة 381 شخصا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المصابين جراء الهزة الأرضية القوية تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ولا توجد تحذيرات سارية المفعول من موجات المد العاتية (تسونامي)، وذلك وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

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