أحمد عبد الوهاب في علاقة رومانسية مع مايان السيد بمسلسل 1000 حمد لله على السلامة

يشارك الممثل أحمد عبد الوهاب في مسلسل "1000 حمد لله على السلامة"، والذي يُعرض حصريًا على قناة CBC ومنصة Watch It خلال موسم رمضان 2023.

ويعيش أحمد عبد الوهاب ضمن أحداث المسلسل علاقة رومانسية مع مايان السيد، ويقوم بشخصية الضابط حسام الذي يتدخل لحل العديد من الأزمات.

وتدور أحداث مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" حول امرأة تعود من الخارج لتأخذ ميراثها من زوجها، وهو عمل كوميدي اجتماعي بطولة يسرا بالتعاون مع شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، عنبة، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

يشار إلى أن أحمد عبد الوهاب شارك في مسلسل "البيت بيتي"، وقام أحمد بشخصية سمير الذي يعاني من أمراض نفسية بعد ابتعاده عن زوجته بالإكراه بسبب أهله، كما قدم مؤخرًا دور المايسترو في مسرحية "أنستونا" للفنانة دنيا سمير غانم والتي شارك في تأليفها.

وبجانب أعماله التمثيلية، شارك أحمد عبد الوهاب في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.