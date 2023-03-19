أسيك يفوز على موتيما بيمبي ويتأهل لدور الثمانية بالكونفيدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل أسيك الإيفواري إلى دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) وذلك عقب فوزه على مضيفه موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) 2 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالبطولة.

ورفع أسيك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ليضمن التأهل رفقة ريفرز يونايتد النيجيري المتصدر، فيما تجمد رصيد موتيما بيمبي عند نقطتين في المركز الرابع والأخير بفارق ثلاث نقاط خلف ديابل نوار من الكونغو برازفيل.

وتقدم كرامو لأسيك في الدقيقة 27، قبل أن يدرك ياليت التعادل لموتيما بيمبي في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل كرامو الهدف الثاني لأسيك.