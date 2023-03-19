ويجز: طول عمري بحب المزيكا وبسمع كل الأنواع

قال مطرب الراب ويجز، إنه أحيا العديد من الحفلات في السعودية، مشيدًا بالتجربة الجديدة التي خاضها مع الفنانة أنغام، خلال حفلها بموسم الرياض.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه يستمع إلى كل أنواع الموسيقى، لافتًا إلى أنه يستمع إلى أغنيات الفنانين هشام عباس وإيهاب توفيق وجيل الثمانينيات والتسعينيات.

ولفت إلى أن أغنية «عودة» للفنان حميد الشاعري، جميلة ومليئة بالإحساس، مؤكدًا أن جميع الجنسيات بإمكانها سماع تلك الأغنية والاستمتاع بها.

وذكر أنه يحب الموسيقى منذ صغره، معقبًا: «وأنا طفل عمره 5 سنين كنت بشتري الجيتار البلاستيك، طول عمري بحب المزيكا، واللي بقدمه دلوقتي عبارة عن الميكس اللي حصل لي في السنين اللي فاتت».

وأشار إلى أن كل جيل يمهد الطريق للجيل الذي يليه، وفي المقابل يجب أن يكون هناك عرفان للجميل من الجيل الجديد، مؤكدًا أن أثر الفنانين القدامى يظهر في أغنياته.