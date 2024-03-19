الإمارات والمطبخ العالمي يكملان توصيل مواد غذائية لشمال غزة عن طريق البحر

أعلنت دولة الإمارات والمطبخ المركزي العالمي، اليوم الثلاثاء، عن استكمالهما توصيل المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عن طريق البحر، وتسليمها إلى شمال القطاع.

وانطلقت المهمة، التي سُميًت بعملية "سفينة"، والتي تمت بالتعاون مع منظمة "أوبن آرمز" ودعم من حكومة قبرص، من قبرص ورست قرب ساحل غزة، وهي أول عملية تسليم للمساعدات الغذائية عن طريق البحر منذ شهر تشرين الأولم أكتوبر الماضي.

وحملت الشحنة البحرية نحو 200 طن من الأرز والدقيق والبروتينات، ويتم إعداد 240 طنا إضافيا لإرسالها عبر رحلة بحرية ثانية إلى غزة من ميناء لارناكا في قبرص.

وقالت وكالة انباء الإمارات(وام): "تم إيصال المساعدات الضخمة إلى شمال غزة صباح اليوم، بالتعاون مع قافلة من برنامج الغذاء العالمي والتي نقلت وجبات طعام جاهزة من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي".

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وإيرين جور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي: "ممتنون لهذا التعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي مع منظمة أوبن آرمز وللدعم المقدم من حكومة قبرص الذي ساهم في نجاح جهودنا الأخيرة". ويُعد إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر خطوة في غاية الأهمية طال انتظارها".

وأضافت: "تستوجب الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة أن نقوم باستجابة واسعة النطاق، تشمل إيصال المساعدات عن طريق البحر والجو والبر، كما نسعى إلى إيصال المساعدات الإضافية عن طريق البحر ونتطلع للعمل مع المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة هذا التحدي بشكل عاجل".

وقدمت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وشركاؤها منذ أكتوبر الماضي، ما يزيد عن 39 مليون وجبة تم توزيعها في غزة، وتمثل جهود المطبخ أكثر من 60% من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في غزة.

وحتى الآن، قامت دولة الإمارات بإيصال 21 ألف طن من الإمدادات العاجلة، والتي تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، والتي تم إرسالها عبر 216 رحلة جوية و10 عمليات إسقاط جوي و964 شاحنة وسفينتين.

كما استقبلت الإمارات دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد. كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في غزة.