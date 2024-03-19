بلينكن يؤكد للفلبين استمرار الدعم الأمريكي الصارم مع تصاعد التوترات ببحر الصين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، للفلبين استمرار الدعم الأمريكي "الصارم"، في ظل تصاعد التوترات مع الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال بلينكن، الذي يقوم بزيارة إلى مانيلا تستغرق يومين، إن البحر المتنازع عليه ممر مائي مهم، ليس فقط بالنسبة للفلبين، ولكن للمنطقة والولايات المتحدة والعالم.

وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي عقد بمانيلا بعد اجتماع مع وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، أن "هذه الممرات المائية ذات أهمية حيوية بالنسبة للفلبين وأمنها واقتصادها.. كما أنها مهمة أيضا لمصالح المنطقة والولايات المتحدة والعالم."

وأضاف: "لهذا نقف مع الفلبين ونلتزم بالتزاماتنا الدفاعية الصارمة، التي تشمل تلك المنصوص عليها في معاهدة الدفاع المشترك"، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الدفاع لعام 1951، التي توفر للبلدين مساعدة عسكرية متبادلة في حال وقوع هجوم خارجي.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن مع الرئيس فرديناند ماركوس الابن، في وقت لاحق اليوم.