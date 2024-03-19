أهالي ضحايا معدية نكلا: نناشد الرئيس السيسي التدخل لاسترداد حقوق أولادنا من شركة المقاولات

استغاث أهالي الضحايا الـ8 من أبناء قرية ميت الديبة بمحافظة كفر الشيخ، الذين لقوا حتفهم غرقا، أثناء ذهابهم صباح يوم الأحد الموافق 25 فبراير الماضي لموقع العمل التابع إلى شركة المقاولات العاملين بها، أمام قرية نكلا في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة الجيزة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل استرداد حقوقهم من مسئولي الشركة التي كان يعملون بها.

والتقت "الشروق" بعدد من أهالي الضحايا، حيث استغاثوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسترداد حقوقهم من مسئولي شركة المقاولات.

وقال محمد السيد أبو عامر، والد الضحية محمود، إن ابنه توفي وهو على قوة العمل في الشركة التي كان يعمل بها، وذلك أثناء عبوره ترعة بجوار الموقع عبر معدية مركب شراعي، مشيرا إلى أن أن المتوفي، متزوج حديثا منذ 4 أشهر فقط وزوجته حامل الآن، وهو رب أسرة ليس له دخل غير عمله، مؤكدا أن مسئولي الشركة تنصلوا من كل حقوقهم، متسائلا: هل الأرواح ليس لها ثمن؟.

• استغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال أبو عامر: "نحن نستغيث بالرئيس السيسي ونطالب بصرف تعويضات الضحايا ومعاش شهري لهم؛ لأن الشباب الغرقى جميعهم لديهم أسر كانوا ينفقون عليها رغم صغر سنهم، والبديل أن ترفع دعوى قضائية ضد الشركة ونحن نريد أن ننهي الأزمة بشكل مُرضي مع الشركة، التي لم تتصل بأحد من أهالي الضحايا ولم يعزِ مسئولوها فيهم".

كما ناشد إبراهيم هنداوي، والد سيف، الرئيس السيسي بالتدخل العاجل واسترداد حقوق الضحايا الغارقين من الشركة التي تنصلت من حقوقهم، مطالبا مسئولي الشركة، باستراداد حقوق أولادهم.

بينما قال ياسر الغرياني، إن ابنه عبدالرحمن، كان يساعده في مصروفات الحياة رغم صغر سنه، مناشدا الرئيس السيسي التدخل لاسترداد حقوق ابنه من الشركة التي كان يعمل بها.

وأضاف الغرياني أن الغرقى لهم حقوق، مطالبا مسئولي الشركة بالحصول عليها، بدلا من الدخول في نزاع قضائي.

حادث مأساوي

وغرق عشرة شباب منهم ثمانية من قرية ميت الديبة في 25 فبراير الماضي، أثناء مرورهم بنهر النيل، من خلال مركب يستخدم كمعدية أمام قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، أثناء ذهابهم إلى العمل بإحدى شركات المقاولات.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثامين المتوفين على مدار 4 أيام.