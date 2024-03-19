قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن «توفيق عكاشة إعلامي كبير عن حق، ورجل متمكن ومثقف ثقافة سياسية حقيقية، ولديه رؤية وموقف تحليلي للحياة بشكل كبير».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن «تعمد عكاشة استخدام الأداء الذي يتسم بعفوية وتلقائية واللهجة الريفية، كان يقربه من الجمهور»، مشيرًا إلى أن الإعلامي أحسن في اختيار تلك الوسيلة للوصول إلى قلوب الناس وعقولها.

وذكر أن «توفيق عكاشة إعلامي متمكن ولديه ما يقوله وعنده رؤية واسعة قائمة على ثقافته السياسية والشعبية بالدرجة الأولى».

وأكمل: «أنا لا أُطالب بعودته فقط، لكني مندهش من خروجه من المشهد الإعلامي، لأن له دورا مهما وصوتا متميزا ومتفردا في مصر، ولديه جماهريته الواسعة عند قطاعات وشرائح كثيرة من الناس».

وأكد أن «مصر بحاجة إلى كل الأصوات مهما اختلفت ومهما تصارعت وتباينت الأفكار وتناقضت جذريًا»، معقبًا: «هناك أمور قد نختلف فيها مع الأستاذ توفيق عكاشة فكريًا، لكن حقه وواجبنا أن ندعو لأن يكون حاضرًا كالأصوات الغائبة الأخرى».

ولفت إلى أنه لا يتمنى اختفاء أي صوت حالي على الساحة الإعلامية؛ لأن كل الأصوات من حقها أن تستمر طالما التزمت بميثاق الشرف الصحفي وقواعد المهنة.

وأعرب عن أمله في عودة باسم يوسف بقوة إلى الإعلام المصري، متابعًا: «نحتاج هذا الصوت القوي الساخر الكوميدي القادر على الوصول إلى جماهير واسعة من الناس ويرسم البهجة في قلوب المصريين، مقابلات باسم يوسف الإنجليزية على مدار السنوات السابقة تعكس درجة من النضج وقدرًا من الرؤية الأوسع والأشمل، ونحتاج أن يسمعه الشباب المحبون له باللغة العربية».