روسيا تعين قائدا جديدا للقوات البحرية

عُين الأدميرال ألكسندر مويسييف قائما بأعمال قائد القوات البحرية الروسية، حسبما قالت وكالة الأنباء الرسمية الروسية.

وقد ترددت أنباء الأسبوع الماضي تشير إلى أن مويسييف (62 عاما) قد حل محل قائد البحرية السابق نيكولاي يفمونوف ، ولم يتم تقديم أسباب لهذا التعيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية تدرج الأدميرال يفمونوف كقائد للقوات البحرية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء. إلا أن مويسييف رافق أول أمس الأحد وزير الدفاع سيرجي شويجو إلى سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لتفقد اسطول البحر الأسود الروسي. وهناك وجه الوزير الجنود بتكثيف تدريباتهم في الدفاع ضد المسيرات الجوية والبحرية الأوكرانية.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا لا تمتلك قوات بحرية فعالة، تردد أنها نجحت في إلحاق أضرار أو إغراق 25 سفينة روسية من اسطول البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من عامين. ويعد هذا العدد من السفن نحو ثلث قوة الأسطول.

وقد استخدمت أوكرانيا بنجاح صواريخ ومسيرات ومؤخرا، قوارب متفجرة يتم التحكم بها عن بعد في الهجمات ضد السفن الروسية.