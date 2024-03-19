دينا الشربيني بعد نشر محمد صلاح ستوري أثناء مشاهدته مسلسلها كامل العدد +1: بنحبك أوي يا فخر العرب

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها الرسمي بانسجرام عبر خاصية الاستوري، الاستوري التي نشرها لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بانستجرام، وهو يشاهد مسلسل "كامل العدد+1" وخاصة مشهد القمل التي طلبت فيه دينا الشربيني من نجلها تنظيف شعره بالفلاية، حتى لا يصيب محمد صلاح بالقمل لأن نجلها يلعب في النادي الأهلي، وأغلبه في المنتخب، فمن الممكن أن العدوى تنتقل لمحمد صلاح.

وكتبت دينا على الاستوري: "من ستوري فخر العرب بنحبك أووووي".

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد+1" في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

العمل من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.