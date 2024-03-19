ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 80 شخصا في عملية واسعة النطاق قامت بها واستهدفت تجار المخدرات في مدينة مرسيليا الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مرسيليا، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري تنفيذ مداهمات مماثلة في مدن فرنسية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وتم منذ أمس الاثنين، اعتقال 82 شخصا في المدينة الساحلية بجنوبي فرنسا، وتم احتجاز 60 شخصا لدى الشرطة.

وتهيمن عصابات المخدرات على أحياء بأكملها في ثاني أكبر مدينة في فرنسا، وتشهد أعمال عنف متكررة بين العصابات المتنافسة، حيث يتعرض الأبرياء أحيانا لهجمات.

وفي العام الماضي، لقى 49 شخصا حتفه في مرسيليا في اشتباكات لها صلة بتجارة المخدرات، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.

وتم القبض على الزعيم المشتبه به لإحدى العصابات المتنافسة في وقت سابق من هذا الشهر.