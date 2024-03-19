 محافظ الوادي الجديد: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بقرى المحافظة - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بقرى المحافظة

عمرو بحر:
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:54 م

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توزيع عدد ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من إحدى الجمعيات وشركات الاتصالات، على ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة.

ووجه الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، أنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء، وقرى الشركة ٨ و١٧ و٥٥ بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

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