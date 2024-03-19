أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أودي، تحقيق زيادة في المبيعات والإيرادات في العام الماضي، ولكن أرباحها تراجعت بشكل كبير، وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء.

وتراجعت أرباح أودي بعد خصم الضرائب بنسبة 12% إلى ما دون 3ر6 مليار يورو (8ر6 مليار دولار). وأوضح كبير المسئولين الماليين يورجن ريترسبرجر أن هذا التراجع يُعْزى بشكل رئيسي إلى تأثيرات صفقات التحوط من المواد الخام.

واتسمت توقعات أودي للعام الحالي بأنها قاتمة، إذ أعلنت الشركة أنها تتوقع أن تنخفض قيمة المبيعات من 9ر69 مليار يورو إلى ما بين 63 و68 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا إلى إطلاق أودي للعديد من الطرازات الجديدة بعد مرور عامين دون تقديم أي طراز جديد.

وقال ريترسبرجر: "سيكون عام 2024 عاما أكثر تحديا من 2023. عام 2024 سيكون عاما انتقاليا لأودي"، مشيرا إلى أن المنافسة ستصبح أشد وسيتعين منح خصومات في بعض المجالات. وتوقع ريترسبرجر زيادة الاستثمارات.

وأضاف ريترسبرجر أن تغيير الطراز وإطلاق أودي كيو6-إي ترون وايه6 إي-ترون وايه سيؤدي إلى زيادة التكاليف وسيكون له تأثير سلبي مؤقت على المبيعات. كما تواجه أودي مشاكل في توريد المحركات.

ويلتزم الرئيس التنفيذي للشركة جيرنوت دولنر بالأساس بالمواعيد المحددة للتخلي عن محركات الاحتراق، لكنه يرغب في الحفاظ على درجة من المرونة مراعاة لرغبات العملاء.

وقال دولنر إن مستقبل صناعة السيارات في التنقل الكهربائي وإن أودي ستقدم آخر طراز احتراق في العام 2026 وتهدف إلى التخلي التدريجي من المحركات الاحتراقية في عام 2033.