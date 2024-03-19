قيادي في حماس: النصر الذي يراود خيال نتنياهو سراب وحلم بعيد المنال

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «القصف الهمجي المجنون والعنيف على مجمع الشفاء الطبي وعلى المنازل المحيطة به، وما يتم ارتكابه من مجازر، بمثابة جرائم حرب وإبادة جماعية».



ونوه في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، بأن «القصف الهمجي على مجمع الشفاء دليل على حالة التخبط التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه».



وأكد أن «محاولة استخدام تصعيد العدوان الهمجي ضد المدنيين كوسيلة ضغط وابتزاز لتحقيق أهداف نتنياهو وحكومته وجيشه، لن تجدي نفعا».



وأضاف: «إن النصر الذي يراود خيال نتنياهو، إنما هو سراب.. وحلم بعيد المنال.. بفضل صمود شعبنا ومقاومتنا الباسلة.. ومالم يحققه الاحتلال في ميدان القتال لن يأخذه بالابتزاز وألاعيب السياسة».



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون إفطار؛ لعدم توفر الماء والطعام، نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.



وناشدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، جميع المؤسسات الأممية إيقاف هذه الجرائم ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى.



ويواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حصار مستشفى الشفاء في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف صاروخي ومدفعي.



وأوضح مراسل «وفا» أن قوات الاحتلال تواصل منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى حي الرمال لانتشال الشهداء والمصابين.



وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر، راح ضحيتها 93 شهيدا و142 جريحا.



وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفًا و819 شهيدًا و73 ألفًا و934 جريحًا.