الرئيس اللبناني: إسرائيل رفضت كل اقتراحاتنا لإخلاء التلال الخمس

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، إن إسرائيل رفضت الاقتراحات التي تقدمت بها بيروت للانسحاب من التلال الخمس اللبنانية، ولا تزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيين.

وقال عون، خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك: "استمرار احتلال إسرائيل أراضٍ وتلال في الجنوب (اللبناني) يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.

بدوره، أكد الرئيس اللبناني أن "الجيش اللبناني الذي انتشر في كل الأماكن التي انسحب منها الاسرائيليون يقوم بواجبه كاملا في بسط الامن ومصادرة السلاح على أنواعه".

وأضاف: "لا تزال المساعي الدبلوماسية والمفاوضات مستمرة من أجل إيجاد حل جذري لهذه المسألة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الأسرى اللبنانيين ولم تسلم سوى 5 منهم.