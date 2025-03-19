رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن قلقه إزاء استئناف إسرائيل للأعمال العسكرية في غزة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قلقه البالغ إزاء استئناف إسرائيل قصفها على قطاع غزة، وذلك بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، لتوجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء في البرلمان البريطاني.

وقال ستارمر: «أشعر بقلق بالغ إزاء استئناف إسرائيل للأعمال العسكرية في غزة، إن صور الآباء والأمهات وهم ينقلون أطفالهم إلى المستشفيات، ومقتل أعداد كبيرة من الأشخاص، التي عادت إلى الظهور خلال الأيام القليلة الماضية، صادمة حقا».

وتحدث عن أن بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لاستعادة وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات العاجلة إلى غزة التي بدأت تشهد مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأربعاء، ارتفاع ضحايا المجازر الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء إلى 436 شهيدا و678 مصابا.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن 41.9% من الشهداء أطفال، و28.7% منهم رجال، و21.6% نساء، فيما يمثل كبار السن نسبة 7.8%.

وأوضحت أن الشهداء بينهم 183 طفلًا، و125 رجلًا، و94 امرأة و34 من كبار السن، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت كالآتي: 251 رجلا، و224 طفلا، و169 امرأة و34 من كبار السن.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 49 ألفًا و547 شهيدًا، و112 ألفًا و719 إصابة.