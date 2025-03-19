 باكستان تعتزم استهداف مسلحين في أفغانستان مع تصاعد العنف عبر الحدود - بوابة الشروق
الأربعاء 19 مارس 2025 2:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

باكستان تعتزم استهداف مسلحين في أفغانستان مع تصاعد العنف عبر الحدود

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 2:25 م

قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن باكستان تعتزم استهداف مخابىء المسلحين، الذين يتردد أنهم وراء التصاعد الأخير للعنف عبر الحدود.

وقال مسئول استخبارات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بعد اجتماع أمني أمس الثلاثاء: "سوف ناخد الحرب إلى أبواب من هم وراء العنف في باكستان".

وترأس الاجتماع رئيس الوزراء شهباز شريف، في ظل التصاعد القوي للهجمات التي ينفذها أفراد حركة طالبان باكستان، من أماكن اختبائهم في أفغانستان.

وقال مسئول آخر، رفض الكشف عن هويته: "سوف نستخدم الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة وأي موارد لدينا".

وتشن باكستان، هجمات جوية من حين لآخر داخل أفغانستان لاستهداف مخابئ المسلحين، في خطوة أدت لتوتر العلاقات بين إسلام آباد وكابول.

كما تعتزم باكستان، استهداف مقاتلي جماعة انفصالية في أفغانستان، كانوا وراء اختطاف قطار في جنوب غرب إقليم بلوشستان، مما أسفر عن مقتل نحو 30 راكبا وجنديا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك