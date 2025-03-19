نشر الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار، مقطع فيديو للمواطن الفلسطيني علاء أبو هلال، وهو يودع طفله وزوجته الحامل بجنين عمره 7 أشهر، بعدما قتلتهم قوات الاحتلال وهم نائمين في خيمتهم بمواصي رفح.

وقال المواطن وهو يحمل ابنه ويحاول أن يحبس دموعه: «هذا بكري وعمري.. والله عمري، كل من شافه حبه، ريحه على قلب البني آدم خفيف، نسمة كان وذكي جدًا ما شاء الله عليه، لكن مش هيغلى على اللي خلقه».

وأعرب عن رضاه بقضاء الله، قائلًا: «ربني أكرمني في وطلبه فالحمد لله رب العالمين.. كنا لسة بنكون حياتنا الأسرية لكن ما شاءت الظروف.. الحمد لله».

وأشار إلى أن تطابق تاريخ ميلاد زوجته وابنه يوم 20 فبراير، وكذلك تاريخ استشهادهما الذي وافق اليوم 19 مارس، قائلًا إنه كان حريصًا على توفير «حياة كريمة» لهم.

وأوضح أنه نقل عائلته الصغيرة إلى منطقة المواصي حتى يضمن بقاءهم سالمين، ثم عاد بمفرده إلى حي الجنينة شرق رفح لتأمين المنزل.

وأضاف: «ما نمت هناك.. صحيت على اتصال قالوا لي فيه إنهم استهدفوا الخيمة التي كانت فيها زوجتي واستشهدت زوجتك الحامل وابنك».

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واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.