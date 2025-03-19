إعادة فتح معبر طورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بعد إغلاق استمر 25 يوما

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من المقرر أن يتم إعادة فتح معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان اليوم الأربعاء بعد إغلاق دام 25 يوما، وذلك في أعقاب مفاوضات ناجحة بين سلطتي الدولتين.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه تم إغلاق المعبر في 21 فبراير الماضي بعد تصاعد التوترات عندما بدأت القوات الأفغانية أعمال بناء داخل الأراضي الباكستانية.

وقال رئيس مجلس القبائل الباكستاني سيد جواد حسين كاظمي إن المسؤولين الأفغان وافقوا على إزالة البناء المثير للجدل الذي أدى لاندلاع توترات بين الجانبين.

وأضاف أن وقف إطلاق النار سوف يستمر لحين لقاء لجنة التنسيق المشتركة، مما يضمن الاستقرار في المنطقة. وأضاف كاظمي أن مسؤولي الأمن الباكستانيين أعربوا عن رضاهم تجاه قرار السلطات الأفغانية.