أجرت النائبة البرلمانية ياسمين قريشي، التي تم تعيينها كمبعوثة تجارية بريطانية إلى مصر، بأول زيارة لها إلى القاهرة هذا الأسبوع.

وبحسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة، التقت قريشي بكبار المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال لتحديد فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

• لقاءات مع مسئولين مصريين

والتقت المبعوثة، نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، ووزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بالإضافة إلى كبار ممثلي الشركات البريطانية في مصر.



وشملت الزيارة أيضا جولة في منشأة التصنيع التابعة لشركة أسترازينيكا في إحدى المناطق الصناعية بالقاهرة، حيث سلطت قريشي الضوء على الشراكة التنظيمية بين المملكة المتحدة ومصر والتي أدت إلى تسريع أوقات تسجيل الأدوية، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية وتمكين الأدوية المبتكرة من دخول السوق المصرية بسرعة أكبر.

• حجم التجارة بين مصر وبريطانيا

وتُعد مصر من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في أفريقيا، حيث قدر حجم التجارة بين الجانبين في عام 2024 بـ 4.7 مليار جنيه إسترليني. كما أن المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، باستثمارات تجاوزت 43 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، وتسجيل أكثر من 1500 شركة بريطانية، بحسب البيان.

وقالت قريشي: يسعدني كثيرا زيارة مصر كمبعوثة تجارية للمملكة المتحدة، مما يؤكد التزام المملكة المتحدة الراسخ بتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا.

وأكدت أن مصر تظل شريكا ديناميكيا هاما للشركات البريطانية في قطاعات مختلفة، مضيفة: أتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون.



من جهته، قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي: بسعدني أن تصبح ياسمين قريشي مبعوثتنا التجارية الجديدة. تربط المملكة المتحدة ومصر علاقات اقتصادية وديناميكية طويلة الأمد، وتمثل زيارة ياسمين الأولى خطوة أخرى نحو تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية.

وأكد أن بريطانيا "ملتزمة بدعم ازدهار مصر، ونحن فخورين برؤية الشركات البريطانية تلعب دورا محوريا في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والمالية.

وتابع بايلي: أنا على ثقة بأننا بدعم ياسمين سنواصل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

• التعاون في مجال الصحة

بدوره، قال حاتم ورداني، الرئيس الإقليمي لشركة أسترازينيكا: يسرّنا الترحيب بالنائبة ياسمين قريشي في مصنع أسترازينيكا المحلي في مصر.

وأشار إلى أن زيارتها تُؤكد على الروابط التجارية القوية والمستدامة بين مصر والمملكة المتحدة، مع تأكيد التزامنا بتوسيع عملياتنا في مصر.

وتابع: نلعب دورا حيويا في دفع عجلة الابتكار ودفع عجلة النمو في قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال استراتيجيتنا الاستثمارية. وفي إطار هذا الالتزام، نعمل على توسيع المصنع لزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 1.29 مليار قرص، لتصل إلى 2.195 مليار قرص بحلول عام 2029، بضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

ومضى يقول: وإلى جانب الاستثمار، نواصل التزامنا بتعزيز التكافؤ في مجال الرعاية الصحية من خلال الشراكة مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الرئيسية لتحسين الوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر لها.