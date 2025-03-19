ظهر الفنان الشاب محمد فاروق، برفقة الفنان أحمد مكي، في مشهد مؤثر بمسلسل الغاوي، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة On وOn e، حينما أخبره بوفاة عم شمس، الذي يبحث عنه أحمد مكي، ليأخذ الساعة لينقذ ابن شقيقته، بعد خطفه من قبل الخواجة الذي يجسده عمرو عبد الجليل.

وعثرت فاطمة (عائشة بن أحمد) على المحفظة الخاصة بـ"شمس" (أحمد مكي)، ضمن أحداث الحلقة 4 من مسلسل "الغاوي"، حيث اتصلت به وطلبت مقابلته، لسؤاله مرة أخرى عن قصة الساعة التي يبحث عنها، وكالعادة حكى لها قصة غير حقيقة لم تصدقها.

وعرف شمس مكان الساعة بالصدفة وتحركا سويا، فيما رفضت فاطمة أن تتركه إلا إذا عرفت قصة الساعة.

واتصل أبو نوح (أحمد بدير) بشمس، وطلب منه الحضور ضروري وعند وصوله تم القبض عليه هو وفاطمة.

وخرجت فاطمة من السجن، وطلب شمس من أحد أصدقائه أن يخبرها بالذهاب لإحضار الساعة، ولكنها رفضت خاصة أنها كانت قد اعتذرت عن عملها بسبب محاولة صاحب الشركة التدخل في شئونها.

وخرج شمس من السجن وحاول الوصول إلى فاطمة، ولكنها لم تستجب، فعرف مكانها وذهب إليها ليحكي لها قصة الساعة، ثم طلبت منه الذهاب معه.

وتدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل.