حماس: تصاعد التوتر في غزة يهدد حياة الرهائن الإسرائيليين ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم أن التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير يعرض حياة الرهائن الإسرائيليين في القطاع للخطر.



وقال نعيم في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إن هذا التصعيد الخطير، الذي تسبب بخسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الفلسطينيين، لن يستثني الرهائن الإسرائيليين، محذرا من أن حياتهم أصبحت مهددة بشكل مباشر.

هذا وأفاد مصدر مسؤول في حركة "حماس" أمس الثلاثاء بمقتل أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وإصابة أسيرين آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وتحتجز حركة "حماس" حاليا 59 أسيرا، وترجح المصادر أن نصفهم أحياء والبقية قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وفي محاولات إسرائيلية لتحريرهم، وفق الوكالة.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهيةً بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 560 آخرين في غارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان حكومة بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على القطاع، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

ومن جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته، داعية " أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف الحرب".