وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 57 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "35 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 فوق مياه بحر آزوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.