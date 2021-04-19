بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «هجمة مرتدة»، يتوفى «باسل» صديق «دينا» في حادث سيارة مدبر على يد المخابرات الإسرائيلية، وذلك أثناء ذهابه لمقابلة «دينا»، ولكن الضابط «رامي» يصطحبها ويهبران من المكان قبل أن يلاحظها أحد مراقبين المخابرات الإسرائيلية.

وتتأكد المخابرات المصرية من المعلومات التي قالها «خالد» حول قائد تنظيم القاعدة الحقيقي والذي يدعى «حامد داوود»، بينما يأمر «رامي» «دينا» أن تتصرف على طبيعتها وكأنها لا تعرف بموت «باسل»، وتذهب لعملها ويخبرها «جبران» فتمثل عليه أنها متفاجئة.

ويعود «سيف» لمصر ويذهب للإقامة في منزل عائلته، ويتذكر عندما يدخل غرفته عندما زارته «دينا» قبل سفره إلى العراق، وتحاول «أمل» ابنته عم «سيف» والتي تحبه منذ صغرها لفت انتباهه ولكنها تفشل، ثم يذهب «سيف» لمقابلة السيد «رفعت»، والذي يوبخه على أخطائه في الفترة الأخير، ثم يخبره أنه لن يعمل عميلا لديهم مرة أخرى.

«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، يوسف عثمان، قيس شيخ نجيب، مايان السيد، نورا عبدالرحمن، خالد أنور، شروق ايمن، ندى موسى، سلمى طارق، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، شمم الحسن، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.