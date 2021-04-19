العربي الناصري ينعي شهداء حادث قطار طوخ ويطالب بسرعة كشف الحقائق

تقدم الدكتور مصطفى القاضي، القائم بأعمال رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث قطار طوخ، معربا عن أمنياته بالشفاء للمصابين.

وقال «القاضي» في تصريحات صحفية، إنه فور علمه بحادث قطار القاهرة المنصورة أوفد وفدا من أمانة الشباب المركزية برئاسة هيثم عواد أمين الشباب المركزية ومحمد علي عبد المنعم عضو الامانه، وعدد من أعضاء أمانة الشباب وبحضور أمين الحزب بالقليوبية وأمانة طوخ وبنها، على الفور إلى موقع الحادث.

وأضاف أن الحزب قادة وأعضاء عبروا عن استيئاهم الشديد لما تشهده هيئة السكه الحديد من تدهور وحوادث في الآونة الأخيرة، ويطالب الحزب بسرعة إيضاح الحقائق وعرضها علي الجمهور ومن له دخل في هذه الحوادث يتقدم باستقالته على الفور، للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي).

وذكرت هيئة السكة الحديد، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.