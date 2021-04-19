مصادر تكشف أسباب تركيب «بلانكة خشب» فى قضبان قطار المنصورة

كشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات داخل هيئة السكك الحديدية فى حادث قطار طوخ، حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تبرز وجود قطع خشبية تقوم بربط السكك الحديدية ويطلق عليها اسم «البلانكة» بدلا من قطع حديدية، ما أدى إلى انقلاب القطار، وتركيبها من قبل عناصر تخريبية.

وأكدت المصادر أن منطقة سندهور موقع إصلاحات للسكك الحديدية، وأنه كان من المفترض أن يسير القطار بسرعة لا تتجاوز الـ ٣٠ كيلو مترا فى الساعة، مشيرة إلى أن القطار تجاوز السرعات المقررة فى المنطقة، ما تسبب فى خلع قضبان السكك الحديدية وانقلاب القطار.

وأضافت المصادر أن مهندس الصيانة هو من أمر بوضع وصلات خشبية فى مواقع الإصلاحات لتسهيل عمليات الفك والتركيب، مؤكدا أن تلك القطع لن تتأثر سوى بالسرعات العالية فقط، وأن القطار تجاوز سرعة ١٢٠ كيلو بسبب خطأ من ناظر محطة شبرا لعدم إبلاغه للسائق بالتهدئة فى تلك المنطقة.

وعن قيام عناصر تخريبية بالعبث فى السكك الحديد وتركيب وصلات خشبية بدلا من الحديد، أكدت المصادر أنه من المستحيل فعل ذلك لعدة أسباب أبرزها مرور قطار كل نصف ساعة على الخط فى حين أن عمليات الفك والتركيب لوصلة تستغرق أكثر من ذلك نظرا للمرور الدورى والمتكرر للقطار.

وأضافت المصادر أن السبب الآخر الذى يمنع تخريب السكك الحديد هو مرور خفير الشاكوش أو ملاحظ الدريسة على القضبان بشكل دورى على طول شريط السكك الحديدية ومخصص لكل موظف مسافة يقطعها كل ساعة وإذا لاحظ وجود أى تغيير يقوم بالإبلاغ وإيقاف الحركة تماما لحين الإصلاح.

وأضافت المصادر أن كل عامل يقطع مسافة من ٨ لـ ١٠ كيلو يوميا ذهابا على الشريط الآخر وإبلاغ الملاحظ عند وجود أى تغييرات، وأنه عندما لا يتمكن من سرعة الإبلاغ يقوم بوضع كبسولة قبل ٥٠٠ متر من التغيير فتصدر صوت انفجار أو فرقعة شديد يقوم السائق على إثرها بخفض السرعة لـ ٨ كيلو مترات فى الساعة.