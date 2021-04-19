مقتل أكثر من 300 متمرد في تشاد بعد مشاركتهم في مسيرة صوب العاصمة

قتل جنود في تشاد أكثر من 300 متمرد واعتقلوا 150 شخصا آخرين بعد أن شاركوا في مسيرة إلى العاصمة، حسبما قال المتحدث العسكري الجنرال عظيم برماندوا أجونا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين.



ودخل متمردون مدججون بالسلاح يقاتلون في صفوف "جبهة التغيير والوفاق في تشاد" شمال تشاد من ليبيا ومروا عبر إقليم "كانم" قبل الاقتراب من العاصمة، وفقا للمتحدث العسكري.



وقال أجونا إن خمسة جنود قتلوا أيضا وأصيب 36 آخرون في القتال ضد المتمردين والذي وقع يوم السبت.



وأضاف المتحدث أن من بين المعتقلين ثلاثة من قادة "جبهة التغيير والوفاق في تشاد"، مشيرا إلى أن الجيش استعاد أيضا 26 مركبة بعضها مزود بأسلحة ثقيلة.



يذكر أن الجبهة هي حركة تمرد عسكرية وسياسية تأسست في عام 2016 وتسعى إلى زعزعة استقرار حكومة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، الذي يحكم البلاد بقبضة حديدة منذ 30 عامًا.