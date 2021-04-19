ميركل تهنئ بيربوك على ترشحها لقيادة الخضر في الانتخابات التشريعية

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعيمة حزب الخضر المعارض، أنالينا بيربوك، على ترشيح حزبها لها للمنافسة على منصب المستشارة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين في برلين: "يمكنني أن أنقل من هنا تهنئة من المستشارة".

ورشحت الهيئة الرئاسية للحزب بيربوك للمنافسة على هذا المنصب الرفيع اليوم الاثنين، حسبما أعلن الحزب في خطاب تعميم لمؤيديه.

ولا يزال يتعين تأكيد القرار خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل، لكن الموافقة تعتبر مؤكدة.

وقبل خمسة أشهر من ذهاب الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، يحتل الحزب الآن المركز الثاني: خلف التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وأمام الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ووفقا لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن نحو 20% من الناخبين سيصوتون لصالح الخضر في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، قد يحصل الحزب بذلك على عشرات المقاعد في البرلمان الألماني. وإذا نجح في ذلك، فسيكون لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة ائتلافية.

وكان يتنافس على الترشح أيضا الرئيس المشارك في الحزب، روبرت هابيك.

ويتمتع هابيك، البالغ من العمر 51 عاما، بخبرة سياسية أكبر، حيث شغل منصب وزير البيئة في ولايته شليزفيج-هولشتاين لمدة ست سنوات. وهو المركز الفكري للحزب، وألف عدة كتب، من بينها كتب للأطفال.

وتشغل بيربوك مقعدا في البرلمان عن حزب الخضر منذ عام 2013، ومنذ عام 2018 شكلت مع هابيك اقترانا متناغما في قيادة الحزب.

وفازت السياسية البالغة من العمر 40 عاما، والتي ولدت في ولاية سكسونيا السفلى وتعيش مع أسرتها في بوتسدام خارج العاصمة، بالميدالية البرونزية ثلاث مرات في بطولة الترامبولين الألمانية.