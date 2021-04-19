بانون: غيابات الأهلي وضعت الزمالك تحت ضغط

كشف بدر بانون، مدافع الأهلي عن ميزة منحت الفوز لفريقه على الزمالك 2-1، مساء الأحد في بطولة الدوري.

قال بانون عقب اللقاء "الأهلي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين بصرف النظر عن الإصابات، وكل من يشارك يؤدي بشكل جيد مثل بيكهام وعلي لطفي".

وأضاف المدافع المغربي "إنها أول قمة لي وأول فوز، وهو أمر جيد بالنسبة لي".

واستدرك "لكن هذه مجرد مباراة في الدوري ولن نعطيها أهمية كبيرة، لقد تعاملنا بشكل إيجابي مع الغيابات والضغط بات على فريق الزمالك، لأنه ليس لديه ما يخسره، لأن الكل سيتحدث عن غيابات الأهلي، وركزنا وسجلنا هدفين وحققنا الفوز".

وواصل اللاعب الدولي "لمست حب الجماهير، لكن أشعر أنني لم أقدم شيئا للأهلي، فهو ناد كبير، وأعمل بكل جدية لأكون عند حسن الظن".

وأتم تصريحاته "نلعب للفوز في كل المباريات لإسعاد الجماهير، واكتسبت هذه الميزة بمجرد انضمامي للفريق، وانضممت من ناد كبير بحجم الرجاء البيضاوي، كان ينافس أيضا على البطولات واستطعت التأقلم سريعا مع أجواء الأهلي، وأتمنى أن أكون قدمت إضافة للفريق".