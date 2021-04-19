 رئيس مالاوي يقيل وزير العمل من منصبه لاستخدامه أموال مكافحة كورونا في رحلة حكومية - بوابة الشروق
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رئيس مالاوي يقيل وزير العمل من منصبه لاستخدامه أموال مكافحة كورونا في رحلة حكومية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:12 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:12 م
أقال رئيس مالاوي لازاروس مكارثي تشاكويرا وزير العمل بحكومته كيني كاندودو من منصبه؛ بسبب استخدمه الأموال المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في رحلة حكومية إلى جنوب إفريقيا.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، أن الرئيس تشاكويرا أعلن اعتقال العديد من المسئولين المتورطين في عملية اختلاس تقدر بـ 6.5 مليون يورو من الأموال المخصصة لمكافحة (كوفيد- 19).

وأكد رئيس مالاوي- في خطاب متلفز- أنه لا يمكنه أن يجعل أفرادا في حكومته ينفقون أموالا مدرجة في الميزانية في مكان آخر أو عدم طرح أسئلة صارمة؛ للتأكد من أن الأموال التي ينفقونها قد تم تخصيصها لهذا الغرض.

يذكر أنه منذ تسجيل الحالة الأولى العام الماضي، يوجد في مالاوي ما يقرب من 34 ألف حالة مؤكدة توفي منها 1138 بينهم وزيران.

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