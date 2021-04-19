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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اليمني يعزي في ضحايا حادث قطار القليوبية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:15 ص

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث القطار الذي وقع بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وعبر الرئيس اليمني - في البرقية - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم الأحد، عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس والشعب المصري الشقيق بهذا المصاب الاليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يجنب مصر الشقيقة كل مكروه.
كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بعث برقية تعزية مماثلة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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