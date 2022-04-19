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أستراليا تسجل 39 ألفا و91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كانبرا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 9:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 9:19 ص

سجلت وزارة الصحة الأسترالية، 39 ألفا و91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و458 ألفا و471 حالة.

وأشارت الوزارة -على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء- إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 6 آلاف و804 حالات، بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و17 ألفا و584 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.

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