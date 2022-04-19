أجواء شتوية بمحافظة جنوب سيناء وإعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات

سادت اليوم الثلاثاء أجواء شتوية بمحافظة جنوب سيناء، تضمنت في عدم سطوع الشمس مع سماء صافية خالية من الغيوم ، وانخفاض في درجة الحرارة، في حين انتظمت حركة المرور في الشوارع وعلى الطرقات الرئيسية والدولية دون أي تعطيل.

وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم استقرار حالة الطقس، واحتمال تساقط أمطار على السواحل الشمالية، وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر بنسبة 20%.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للتواصل على مدار 24 ساعة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بكافة مدن المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحرك السريع في حالة سقوط أمطار أو حدوث سيول.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروق"، أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية لجاهزية مخرات السيول، وبالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي، والمعدات الخاصة بشفط المياه، والأطقم العاملة عليها، مع ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين.

وانخفضت درجات الحرارة بمحافظة جنوب سيناء انخفاضًا ملحوظًا لتصل درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 25 والصغرى 16 ، وفي مدينة نويبع العظمى 30 والصغرى 20، وفي مدينة طابا العظمى 27 والصغرى 20، وفي سانت كاترين بلغت درجة الحرارة العظمى 29والصغر 20، وفي شرم الشيخ بلغت درجة الحرارة العظمى 31 ، والصغرى 21 ، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.