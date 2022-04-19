مسؤول أوكراني: سكان شرق البلاد يفرون من وضع صعب

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا، إن المنطقة تواجه "وضعا صعبا" في ظل تزايد الهجمات الروسية.

وأضاف في تصريح للتلفزيون الأوكراني اليوم الثلاثاء: "مقاتلونا يحافظون على خط الدفاع"، لافتا إلى صد هجمات بالقرب من روبيجني وبوباسنا، وفي نفس الوقت، دعا بقية السكان للتوجه لأماكن أمنة.

وتحاول السلطات تنظيم حافلات تنقل المواطنين بعد ذلك إلى قطارات مخصصة للإجلاء من الاماكن الخطيرة. ويعتقد أن نحو 70 ألف شخص مازالوا في المنطقة، التي تسيطر عليها الحكومة.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، إن الهدف من التقدم الروسي في منطقة لوهانسك هو عزل القوات الأوكرانية في بلدات روبيجني وليسيتشانسك وسفرودونتسك.

وفي منطقة خاركيف، سوف يهاجم 25 ألف جندي من الجيش الروسي من ازيوم نحو سلوفيانسك وكراماتورسك في منطقة دونيتسك، كما سوف تحاول القوات شن هجوم على افديفكا بالقرب من دونيتسك.