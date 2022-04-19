 أوكرانيا: مقتل 3 وجرح 15 جراء قصف على خاركيف - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

أوكرانيا: مقتل 3 وجرح 15 جراء قصف على خاركيف

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:18 ص

قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم فعاما، عندما تعرضت مدينة خاركيف في شرقي أوكرانيا للقصف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال حاكم المنطقة، أوليه سينيهوبوف، مساء الاثنين، إن "القذائف سقطت أمام المنازل مباشرة وفي مناطق مخصصة للعب الأطفال وبالقرب من مراكز المساعدات الإنسانية".

واتهم سينيهوبوف الجيش الروسي بمهاجمة المدنيين، مضيفا أن الأطباء وعمال الإنقاذ في الخدمة على مدار الساعة للتعامل مع عواقب القصف.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

كما وردت أنباء عن هجمات صاروخية على مدينة ميكولاييف بجنوبي أوكرانيا في المساء.

وقال عمدة ميكولاييف أولكسندر سينكيفيتش: "نحن بصدد دراسة الوضع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك