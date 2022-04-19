أوكرانيا: مقتل 3 وجرح 15 جراء قصف على خاركيف

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قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، بينهم فعاما، عندما تعرضت مدينة خاركيف في شرقي أوكرانيا للقصف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

وقال حاكم المنطقة، أوليه سينيهوبوف، مساء الاثنين، إن "القذائف سقطت أمام المنازل مباشرة وفي مناطق مخصصة للعب الأطفال وبالقرب من مراكز المساعدات الإنسانية".

واتهم سينيهوبوف الجيش الروسي بمهاجمة المدنيين، مضيفا أن الأطباء وعمال الإنقاذ في الخدمة على مدار الساعة للتعامل مع عواقب القصف.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

كما وردت أنباء عن هجمات صاروخية على مدينة ميكولاييف بجنوبي أوكرانيا في المساء.

وقال عمدة ميكولاييف أولكسندر سينكيفيتش: "نحن بصدد دراسة الوضع".