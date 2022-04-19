اتحاد السلاح يوضح الشروط الخاصة للإشتراك في بطولة الجائزة الكبرى بالقاهرة

أرسل مسؤولو اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، خطابًا إلى الأندية والأكاديميات الراغبة في مشاركة لاعبيها ببطولة الجائزة الكبرى المقرر إقامتها على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

واشترط اتحاد السلاح أن يكون اللاعب من الـ20 المصنفين الأوائل في التصنيف العالمي، إضافة إلى إرسال خطاب رسمي من الهيئة الخاصة به للموافقة على المشاركة بشرط خوض البطولة على نفقته الشخصية.

وسيكون رسوم الإشتراك للرخصة الدولية 300 يورو تسدد قبل انطلاق البطولة، إضافة إلى 100 يورو رسم الإشتراك في البطولة، على أن تكون تكلفة الإقامة في الفندق والانتقالات وعمل المسحات الطبية على نفقة اللاعب.

وسيكون تسديد الرسوم بمقر الاتحاد المصري للعبة بمقر الاتحادات الرياضية في مدينة نصر، علمًا أن الموعد النهائي للتسجيل وإرسال الخطابات سيكون غدًا الأربعاء الموافق 20 ابريل الجاري في تمام السادسة مساءً.

وكان عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة قد أكد أن مجلس إدارة الاتحاد تلقى حتى الآن موافقة 40 دولة على المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة، مؤكدًا أن ينتظر أن يرتفع عدد الدول المشاركة قبل غلق باب القيد والمقرر له مساء الخميس المقبل.