مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مئات المستوطنين يواصلون، اليوم الثلاثاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين في المصلى القبلي.

وأفادت مراسلة "وفا"، بأن "هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي حاولت إفراغ باحات المسجد من المصلين، واعتلت أسطح المصلى القبلي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المعتكفين، الذين أصيب عددهم منه بالاختناق".

وأضافت الوكالة أنه "منذ اليوم الأول من (عيد الفصح العبري)، الذي يصادف 15 أبريل الجاري حتى 21 منه، يواصل المستوطنون اقتحام المسجد، وتدنيس ساحاته بطقوسهم التلمودية".

وأفاد حراس الأقصى، بأنهم كشفوا أكثر من 15 محاولة لإدخال القرابين إلى المسجد، تلبية لدعوات أطلقتها "منظمات الهيكل"، التي أعلنت عن جوائز مالية لمن ينجح في إدخال القرابين، وتقديمها في ساحات الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال الشبان تحت سن الـ25 من دخول الأقصى، وأغلقت محيطه.

وانتشر المستوطنون في باحات المسجد بأعداد كبيرة، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وبلغت حصيلة اعتداءات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى خلال تأمينها اقتحامات المستوطنين على مدار الأيام الأربعة الماضية، أكثر من 200 إصابة ونحو 600 اعتقال.

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد؛ لمناسبة عيد الفصح "اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي، ويستمر حتى بعد غد الخميس.

وكانت جماعات استيطانية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لمناسبة عيد الفصح "اليهودي"، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا.