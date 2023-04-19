جابر القرموطي: التلفزيون علمني أكون شوارعي صح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن النقلة النوعية في مسيرته المهنية، وتحوله من صحفي اقتصاد إلى إعلامي تلفزيوني.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أنه خاض الكثير من التجارب والمهن المختلفة، قبل ظهوره إعلاميًا.

وتابع: "التلفزيون علمني أكون شوارعي صح.. الأصعب أنك تعرف تتعامل مع كل فئات الشعب... وتنزل لمستوى كل شخص".

وأشار إلى أنه لم يتعرض للرفض خلال مسيرته الإعلامية؛ ولكنه لا يستوعبه البعض، وينتقده.

وأوضح أنه يري أن 80% من الذي يعيشه الإنسان يكون باختياره، وإنما 20% فهو باختيار الآخرين.

وأكد أنه يرتدي قناع الابتسامة في الكثير من اللحظات، قائلا: "في الأزمات والفرح بكون مبتسم.. لأني في ناس مسؤول عنهم".

وأشار إلى أن لحظات الضعف تعني الاستسلام؛ لافتًا إلى لم يستسلم ولا يشعر بالضعف.