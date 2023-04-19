اليابان تعتزم إرسال طائرة لإجلاء رعاياها من السودان

قال متحدث كبير باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع اليابانية بدأت الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من السودان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

ووفقا لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، فقد طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في عملية الإجلاء.

وقال ماتسونو، إن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان سلامة وإجلاء المواطنين اليابانيين «بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع ودول رئيسية أخرى».

وأوضح ماتسونو للصحفيين أن نحو 60 يابانيا متواجدون في السودان حتى اليوم الأربعاء، مضيفا أن الحكومة تواصلت معهم جميعا وأنهم بخير.

وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطرفين، حيث دعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.