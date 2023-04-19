بروكسل تقدم 100 مليون يورو لتخفيف الضغط على المزارعين الناجم عن واردات الحبوب الأوكرانية



أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، اليوم الأربعاء، تخصيص 100 مليون يورو إضافية (110 ملايين دولار) من أجل تخفيف الضغط على المزارعين بسبب الواردات الكبيرة من الحبوب الأوكرانية.

وقالت فون دير لاين، في رسالة بعثت بها إلى زعماء بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا،الذين يشتركون جميعا في حدود برية مع أوكرانيا - بالإضافة إلى بلغاريا، إن المفوضية ستجري تحقيقا وتتخذ إجراءات وقائية.

وبموجب هذه الإجراءات، فإن الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من القمح أو الذرة أو بذور عباد الشمس يمكن أن تقتصر على المنتجات المعدة للنقل العابر لتجنب التخمة في المنتجات الزراعية التي تصيب الأسواق في الدول المجاورة لأوكرانيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حظرت عدة دول في وسط أوروبا الواردات الزراعية من أوكرانيا في الأيام الأخيرة بسبب مخاوف من تشوهات السوق.

وكان الاتحاد الأوروبي قد علق مؤقتا في عام 2022 الجمارك المتبقية على الواردات لأوكرانيا في محاولة للسماح لواحد من أكبر منتجي الحبوب في العالم بالوصول إلى الأسواق العالمية بعد أن احتلت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وأدى ذلك إلى دخول كميات كبيرة من الحبوب وغيرها من السلع الزراعية الأوكرانية إلى الدول المجاورة لها في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمسئول بالاتحاد الأوروبي فإن واردات القمح إلى بولندا بلغت 500 ألف طن في عام 2022، ارتفاعا من 2800 طن في عام 2021، بينما بلغت واردات الذرة 84ر1 مليون طن في عام 2022، مقارنة بـ 5800 طن في عام 2021.

وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي إن العديد من السلع القادمة من أوكرانيا لا يتم تداولها بشكل أكبر بسبب ارتفاع التكاليف اللوجستية وانخفاض الطلب، وأدى انخفاض الأسعار في الدول المجاورة لغضب المزارعين المحليين ودفع بحظر الاستيراد.

وقدمت بروكسل بالفعل في مارس ما يقرب من 60 مليون يورو من المساعدات الزراعية المتاحة لدول الاتحاد الأوروبي المتضررة.

وفرضت بولندا والمجر حظرا على استيراد الحبوب والسلع الأخرى في مطلع هذا الأسبوع.

كما قيدت سلوفاكيا الواردات من أوكرانيا لكنها شددت على استمرار السماح بعبورها.

وأعلنت بلغاريا حظر الاستيراد اعتبارا من 24 أبريل حتى نهاية يونيو، مع إعفاء عبور المنتجات الزراعية الأوكرانية.

واتفقت وارسو وكييف يوم الثلاثاء على السماح للحبوب الأوكرانية بدخول بولندا كمحطة للعبور.

ورحبت المفوضية بالاتفاق من حيث المبدأ، مضيفة أنه لا يزال هناك حاجة لتسوية أوروبية لأن السياسة التجارية هي مسئولية مركزية للاتحاد الأوروبي والإجراءات المتخذة من جانب واحد غير مقبولة.

وأعلنت المفوضية أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس سيلتقي بممثلين من دول الاتحاد الأوروبي الخمس وأوكرانيا اليوم الأربعاء لإيجاد حل.

ودافع مسئولو الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن الإجراءات المتخذة لمساعدة اقتصاد أوكرانيا، مؤكدين أنه بفضل هذه الجهود تمكنت الشركات الأوكرانية تمكنت من بيع حبوب بقيمة 26 مليار يورو.