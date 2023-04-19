محافظ القليوبية يتابع إزالة جمالون مخالف على طريق مصر إسكندرية الزراعي

- الهجان: إحالة مسئول التنظيم بمدينة بنها للتحقيق العاجل

أشرَّف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على إزالة أحد الجمالونات المخالفة على طريق مصر إسكندرية الزراعي، والمقام على مساحة 600 متر، وذلك فور رصده من قبل المتابعة الميدانية، حيث كان من المقرر تجهيزه لإقامة معرض سيارات عليه.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بإحالة مسئول التنظيم بمدينة بنها، للتحقيق الفوري، بسبب التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.. يأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع جميع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظا على مُقدرات الأجيال القادمة.

وشدد المحافظ، على رئيس مركز بنها، بتنفيذ الإزالة بالكامل لجميع الأعمدة الخرسانية المخالفة وفك شداد الخشب مع مصادرة جميع مواد البناء الموجودة بالموقع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة.

وأكد الاستمرار فى مواصلة رصد جميع أشكال التعديات المخالفة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ونوه إلى أنه لن يسمح نهائيا بأي تعديات جديدة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وفي السياق ذاته.. شدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجها بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.