 سقوط صاروخ روسي على منطقة دونستيك وتدمير مستشفى ومقتل شخص في باخموت - بوابة الشروق
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سقوط صاروخ روسي على منطقة دونستيك وتدمير مستشفى ومقتل شخص في باخموت

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 1:03 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية هجوما صاروخيا على منطقة دروزكيفكا وقصفت منطقة أفدييفكا بصواريخ جراد والمدفعية في منطقة دونيتسك.

وكتب كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- "قرابة منتصف الليل، شن الروس هجوما صاروخيا على دروزكيفكا، مما تسبب في أضرار بمبنى مستشفى. وفي اتجاه دونيتسك، تعرضت أفدييفكا لإطلاق نار من صواريخ جراد والمدفعية ولم تقع إصابات، ولكن كانت هناك بعض الأضرار".

وأشار إلى أنه في اتجاه هورليفكا قتل شخص في باخموت. ولحقت أضرار بسبعة مبان شاهقة وثلاثة منازل خاصة في المدينة.


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